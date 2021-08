VILJA KÜSIB | Kalle Laanet: pall on Leedu käes. Me ei saa paluda nende eest rahvusvahelist abi

Kuivõrd on Eesti valmis selliseks olukorraks nagu praegu Leedu-Valgevene piiril?

Me teeme kõik, et ei peaks kokku puutuma nende küsimustega, mille ees Leedu praegu seisab. Aitame Leedut niipalju, kui on vähegi võimalik, et suuta hübriidsõda lõpetada seal, kus ta algas. Sellega tegeleme iga päev.

Sada kilomeetrit okastraati, paar üksist ja mõni droon. Kas see pole mitte liiga väike abi lähedasele naabrile, kelle mure puutub otseselt meisse?

Kõike, mida on vaja teha, saab teha Leedu eestvõttel. Meie ei saa minna füüsiliselt nende piirile valvama, kui pole ametlikku taotlust. Me ei saa minna paluma rahvusvahelisel tasandil Leedule abi, kui Leedu ise seda ei soovi. Kriisi lahendamise juhtroll on Leedu valitsusel. Oleme andnud Leedu poliitilisele juhtkonnale sõnumi: andke teada, missugust abi vajate. Meie teeme omalt poolt kõik selleks, et seda abi anda. See abi, mida te nimetasite, on ainult jäämäe veepealne osa.

Aga palun, räägime siis täpsemalt. Missugust abi on leedulased küsinud?

Leedulased on lisaks nimetatule küsinud tõkestustraati, kuna neil endal võtaks selleks hanke tegemine pikalt aega. Riigi kaitseuuringute keskusel on tõkestustraadi soetamise raamleping ja nii saavad leedulased seda kiiremini. Hübriidsõjal on palju elemente. Üks on see, mis paistab välja. Meie julgeolekuasutused teevad igapäevast tihedat koostööd nii Leedu kui ka Läti asutustega, rääkimata rahvusvahelisest tasandist. Meie diplomaadid teevad tihedat koostööd eri riikide diplomaatidega, et mõjutada Valgevene tegevust. Leedu aitamine koosneb eri elementidest. Eile läks teele Estpol 5. Arutame võimalust saata Leedule appi vabatahtlikke. Peame vaatama, missugustel õiguslikel alustel seda teha saab. Meil on töös väga erinevad liinid.

Isegi meedia kaudu on teada, et Valgevene diktatuurile diplomaatiline mõjutamine ei mõju. Missugused need võimalused õigupoolest on?

Paljusid tegevusi tehakse meediat kaasamata. Sageli ei tea avalikkus, missuguste vahenditega riike mõjutada püütakse.

Tooge üks näide, et saaksime aru, millest jutt käib.

Lihtne näide on sanktsioonid Valgevene suhtes.

Lukašenka on näidanud, et ta sülitab nende peale.

Valgevene majandus on ülikriitilises seisundis. Vormikandjad seisavad Lukašenka selja taga täpselt nii kaua, kui neile palka makstakse. Kui majandus kokku kukub ja näiteks Vladimir Vladimirovitš laenu juurde ei anna, hakkab murenema ka Lukašenka seljatagune.

See ei juhtu päevadega. Ikkagi, seesama okastraat. Kas pole hilja valida tuletõrjeautot siis, kui maja juba põleb?

See küsimus on nüüd küll Leedu valitsusele.

Kui teie käest on võimalike lahenduste järele päritud, olete viidanud, et esimene võimalus on ehitada müür või tara.

Jah, see on üks meede: hoida piiri füüsiliselt kinni. Leedu piirivalve ei lase praegu pagulastel üle piiri tulla, neid surutakse tagasi Valgevenesse. See tekitab Lukašenka režiimile probleeme. Leetu saata loodetud pagulaste hordid jäävad ju Valgevenesse.