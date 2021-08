Valitsuse liikmed on kinnitanud, et Eesti piir on hästi kaitstud ja ohustsenaariumid läbi mängitud. Ent kas ikka on nii? Küllap kinnitasid Leedu ministrid avalikkusele sedasama, kuni Lukašenka tulijad piirile juhatas. Kaitseminister Kalle Laanet astub üles neljapäeval otsesaates kell 11.