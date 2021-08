Immuunsüsteemist ja Chaga Health Immuno eliksiiri toimeainetest

Chaga puhul on selliseks arvatavaks mehhanismiks just võime stimuleerida rakke, mille ülesandeks on hävitada organismile võõraid struktuure ja kasvajaliste protsesside puhul stimuleerida nn loomuliku rakusurma protsessi. Chaga taolised ja konkreetsed toimeained on teadlaste poolt tuvastatud. Loomkatsetes on tõestatud, et chaga stimuleerib konkreetsete vererakkude tegevuse intensiivistumist viiruse rünnakul puhul. Eesmärgiga kaitsta organismi.

Tugev antioksüdant on C-vitamiin. Seda leidub rikkalikult Chaga Healthi eliksiiri lisatud astelpajus, mustas sõstras ja kibuvitsas, kuna need marjad ei sisalda askorbinaasi (ascorbinase), mis lagundab askorbaati (ascorbate). Seetõttu säilib suur C-vitamiini sisaldus. Lisaks astepajule on Immuno Elixirile lisatud ka täiendavalt C-vitamiini, mis omakorda suurendab toote antioksüdantset võimekust.

Üheks oluliseks mehhanismiks haiguste tekkel on oksüdatiivne stress ja seetõttu ka võime sellele vastu seista ehk antioksüdantsus. Selle mehhanismiga on seotud väga paljud haigusseisundid. Läbi potentsiaalsete antioksüdantide saab mõjutada haigestumist ja ravi. Üheks selliseks võimsaks antioksüdantiks on chaga. Seda on näidanud mitmed teadusuuringud.

Chaga Health Immuno Elixiri puhul ongi tegemist just erinevate komponentide kooslusega, mis kõik on suunatud immuunsüsteemi tugevdamisele. Arvestades, et erinevate taimede ja seente toimemahhanismid on erinevad, on lõpptulemus sama. See annab võimaluse olla universaalne – ühele inimesele mõjub üks mehhanism ja teisele teine – oleme ju kõik mingil määral erinevad.

Taimed ja seened on unikaalsed keemiakombinaadid meie ümber. Selleks, et neid meie tervise hüvanguks kasutada, on vaja tarkust. Empiirilise kogemuse kaudu on meieni jõudnud esivanemate teadmised ravimtaimedest, mis on leidnud tõestust ka kaasaegses teadusmaailmas. On kinnitust leidnud, et eri taimed sisaldavad erinevaid aineid ja nendel kõigil on spetsiifiline toime. Seda ka immuunsüsteemi tugevdamisel.

Astelpaju toimet erinevate haiguste ravis seostatakse just eelkõige organismi enda immuunsüsteemi võimekuse parandamisega. Üheks oluliseks faktoriks peetakse spetsiifiliste toimeainete olemasolu, mis stimuleerivad tüvirakkude aktiveerumist (rakud, mis on erinevatele rakkude eellasteks). See protsess omakorda toetab organismi kudede paranemist.

Katsed psoriaasihaigetel on andud paljulubavaid tulemusi, et kasutada astelpaju kui ravimit. Astelpajust isoleeritud isorharmentiini käsitletakse kui potentsiaalset ravimit südame-veresoonkonnahaiguste ravis ja ka põletikuvastases ravis. Soome teadlased on leidnud, et astelpajul põhinev emulsioon on hea silmakuivuse vastu. Veel on uuringud näidanud, et astelpajul on hea hambapõletiku vastane toime.

Kibuvitsad on ka laialdaselt tuntud ühe suurima vitamiin C sisalduse poolest (300–4000 mg/100 g). Vitamiin C sisaldus kõigub sõltuvalt kibuvitsa liigist. Üheks suuremaks vitamiin C sisalduse kandjaks loetakse metskibivitsa ehk koidukannu (Rosa cinnamomea).

Musta sõstra 100 grammis marjades on C-vitamiini kaks korda rohkem kui organismi päevane vajadus ehk 181 mg. Metaanalüüs on näidanud, et C-vitamiini manustamine vähendab riski haigestuda hingamisteede haigustesse (kopsupõletik). Seda just vanemaealise elanikkonna seas. Eriti aktuaalne on see just praegusel, viirusnakkuste ajastul.

Vitamiinidest on veel kõrge kontsentratsiooniga A, B 1 , B 6 ja B 5 -grupi vitamiinid. Mustasõstraseemned on rikkad E-vitamiini poolest. Samuti on neis suhteliselt kõrge küllastumata rasvhapete, eriti alfa- ja gammalinoolhappe kontsentratsioon.

Lisaks ülalnimetatud komponentidele on eliksiirile lisatud C-vitamiini. C-vitamiini olulisus tervise säilitamisel on tuntud fakt. Selle lisamine ekstrakti annab omakorda panuse immuunsüsteemi tugevdamisse. Samas ei teki üledoseerimise ohtu, kuna üleliigne C-vitamiin väljutatakse neerude kaudu ja see ei akumuleeru organismis.

Raudrohu (Achillea millefolium) puhul on täheldatud in vivo katsetes (loomkatsetes), et raudrohu lisamine toiduratsiooni on parandanud immuunvastuse teket.

Samas on leitud raudrohule omane aine, mis pidurdab põletikulisi protsesse.

Männis (Pinus sylvestris) sisalduvat polüfenoolpropanoid-polüsahhariidide kompleksi (polyphenylpropanoid polysaccharide complex) peetakse üheks immuunsüsteemi stimuleerivaks faktoriks.

Mee puhul on leitud, et mesi suurendab T- ja B-lümfotsüütide, antikehade, eosinofiilide, neutrofiilide ja monotsüütide arvu rakukultuurides. See omakorda võimendab organismi vastupanuvõimet.