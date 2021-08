Hiina sulgeb viimaste kuude suurima koroonapuhanguga võideldes transpordiliinid

Terviseametnike sõnul on hiinlaste kasutada üle 1,7 miljardi kohaliku vaktsiinidoosi. Täielikult vaktsineeritud täiskasvanute kohta avalik statistika puudub, ent riigimeedia sõnul on vaktsineeritute hulk vähemalt 40%. Eelmisel kuul teatasid Guangxi elamupiirkonna ja Jingmeni linna võimud, et hakkavad vaktsineerima lapsi vanuses 12-17.

Hiina on oma vaktsiine müünud ja annetanud kümnetele riikidele, kuid mõnedes piirkondades on nakkusjuhtumite arv pärast vaktsineerimist kasvanud. See seab kahtluse alla Hiina vaktsiinide toime. Uuringud näitavad, et Sinovaci efektiivsus on 50-60%, mis on madalam kui Pfizeri ja Moderna vaktsiinidel (mõlemad ca 90%) ning Johnson & Johnson ja AstraZeneca vaktsiinidel (mõlemal ca 70%). Sinopharmi vaktsiini efektiivsus on raportite kohaselt 78%.