Eesti välisministeerium: video Mart Lätte kinnipidamisest on meisterlik lavastus

Venemaa uudistekanal RIA Novosti kirjutas, et Moskva poolt riigist väljasaadetud Eesti konsul Mart Lätte püüdis väidetavalt saada kätte teavet Venemaa plaanide kohta Arktikas. Ühtlasi avaldati video Lätte kinnipidamisest. Eesti välisministeerium ütles Delfile, et see video on lavastus.