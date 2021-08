Läti kavatseb hakata kiirkorras Valgevene piirile tara ehitama

Läti-Valgevene piiri kogupikkus on 172 kilomeetrit ja suuremal osal sellest juba peaks olema tõke, aga puudujääkide tõttu, mille tuvastas riigikontroll selle ehitamise juures, on protsess seisma jäänud. Nüüd on migrantide sissevoolu hirmus see küsimus taas teravnenud, vahendab LSM.

„Praegusel hetkel on meil infrastruktuur loodud Venemaa Föderatsiooniga. Valgevene vabariigi piiril meil praegusel hetkel sellist infrastruktuuri ei ole. On teised piirikaitseviisid, näiteks patrullimine, aga meie huvides on ehitada selline infrastruktuur ka Valgevene piirile,” ütles Läti siseminister Marija Golubeva.

Kuidas võib olukord areneda, näitab naaberriik Leedu, kuhu on sel aastal Valgevenest saabunud juba üle 4000 ebaseadusliku migrandi.

Golubeva sõnul sai siseministeerium piiriküsimuses toetuse ka teistelt koalitsioonipartneritelt valitsuses.

„Me jõudsime paljudes küsimustes ühisele arusaamisele. Sealhulgas selles, et me ei saa rääkida siin varjupaiga otsimisest, vaid hübriidohust meie riigile. Ja leppisime kokku konkreetses tegevuses. Selles, et Rahvuslaste Ühendus toetab nii eriolukorra väljakuulutamist piiriäärses tsoonis kui ka piiri kiiret väljaehitamist,” ütles Rahvuslaste Ühenduse parlamendifraktsiooni aseesimees Jānis Dombrava.

Kui palju raha uue tara jaoks täpselt vaja on, ei ole veel teada. Seda arutavad täna peaminister, rahandusminister, siseminister ja välisminister.