Toompeal tehti 20. augusti olulistest hetkedest ülekandeid kividega blokeeritud telebussist

Lugu on osa Eesti Päevalehe ja Delfi Virtuaalmuuseumist, mille leiad SIIT!

Laulupeod, paraadid ja jalgpall on olnud põhilised sündmused, kus Magnoolia osales. 1991. aasta augustis jäi aga buss otse pöördeliste sündmuste keerisesse. Buss seisis barrikaadidega blokeerituna Toompea lossi hoovis.

Magnoolia oli pika telekarjääri jooksul läbinud 106 000 kilomeetrit. 1987. aastal NSVL ja Soome koostööna Leedus valminud Magnoolia tootis järgnevad aastakümned telepilti kõigist olulistest sündmustest Eestis.

“Ehitasime ülekandejaama üles, tele- ja raadiosaatjad olid katusel. Riigikogus eraldati ruum, kuhu stuudio teha, et hakata edastama toimuvat, juhul kui Kloostrimetsa oleks ära võetud. Olime valmis, et vajadusel Toompealt jätkata. See oli võimas värk.”

“Öösel kella nelja ajal hakkas möll peale."