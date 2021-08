Täielikult vaktsineeritutest on haigestunud 0,1%

30. nädala jooksul lisandus 1246 haigusjuhtu. Võrreldes eelmise nädalaga suurenes uute juhtude arv 93,2% võrra. Nakatamiskordaja R on kasvutrendis, mis praegu on üle-eestiliselt 1,55. „Erinevatel üritusel osalemisega seoses on tekkinud 16 kollet ja nendes on haigestunud kokku 228 inimest. Mitmed kolded on hiljuti tekkinud ning on tõenäoline, et neisse lisandub haigestunuid veel,“ ütles terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma. „Üritustest osavõtjad on reeglina erinevatest piirkondadest, mille tulemusel kandub haigus erinevatesse Eesti piirkondadesse,“ lisas ta.