Leedu piiriäärsed omavalitsused on hädas: kiirabi on pidevalt migrantide juures, kohalikud võivad abita jääda

Šalčininkai kohalikud ametnikud leiavad, et migrantidega peaksid tegelema siseministeeriumi süsteemi või sõjaväe arstid. Varėna tahab rentida piirivalvuritelt neli moodulmajakest, sest neil ei ole ruumi koroonahaigete illegaalide jaoks. On ka muid probleeme, millega piiriäärsed omavalitsused kokku puutuvad, vahendab Leedu Delfi.

„On palju inimesi krooniliste haigustega, nahahaigustega, kardioloogiliste haigustega. Ma arvan, et nüüd tuleb rohkem külmetusi, neil on 20 kraadiga juba külm, käivad kinnastega,” ütles telekanalile LNK Varėna polikliiniku direktor Danas Bortkevičius.

Bortkevičius kurtis, et kiirabil tuleb hoolitseda migrantide eest kolmes piirivalvekordonis, mistõttu käib lisaks kahele kiirabibrigaadile migrantide juures ka spetsiaalne mobiilne meeskond.

Kui abi vajavad Varėna oma elanikud, tuleb kiirabi kutsuda Druskininkaist, Alytusest või Šalčininkaist, sest kohalikud kiirabiautod on migrantide juures.

„Aga teiste rajoonide kiirabi teenused tuleb meil kinni maksta. See on täiendav finantskoormus,” ütles Bortkevičius.

„Loomulikult on kurb. On ju eakaid inimesi, lapsi. Igaühele on abi vaja, aga meie ei saa,” ütles üks kohalik elanik.