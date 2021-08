Viimase ööpäevaga pääses Leetu 35 migranti, suurem osa saadeti piirilt tagasi

Selle otsuse täitmise tagamiseks on piirivalvuritel lubatud kasutada ebaseaduslikult piiri ületada püüdvate inimeste vastu jõudu. Migrantide tagasisaatmispoliitika kehtib alates eilsest.

Leedu piirivalveteenistuse pressiesindaja Rokas Pukinskas keeldus ütlemast, kui palju migrante viimase ööpäevaga tagasi saadeti. Ta kinnitas ainult, et tagasi saadeti rohkem migrante kui eile päeva esimesel poolel, kui neid oli 180. See tähendab, et tagasi saadeti selgelt rohkem migrante, kui Leedus kinni peeti.