FOTOD | Valgamaal hukkus autode laupkokkupõrkes kaks inimest

Politsei selgitas, et õnnetus juhtus ajal, mil Toyota liikus laugest kurvist sirgele teelõigule, kus talle sõitis vastu Citroen Jumper. Antud teelõigul on piirkiiruseks 90 km/h. Autojuhtide kainus, sõidukiirused ja muud üksikasjad selgitatakse ekspertiisis.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Argo Turba märkis, et kuigi selle avarii üksikasjad on veel selgitamisel, võivad vastassuunda kaldumise ja rasked tagajärjed kaasa tuua ühtmoodi nii kõrvalised tegevused autoroolis, üleväsimus, kogenematus, teeoludele mittevastav sõidukiirus või muud taolised tegurid. "Enamasti on vastassuunda kaldumine tingitud sellest, et juht hindab oma võimeid üle ning sõidukiirus pole oludele vastav. Ka hõredama liiklusega teedel ei tohi auto juhtimist iseeneslikult võtta. Auto juhtimine on tegevus, mis nõuab igakülgset tähelepanu ja liikluses kokkulepitud reeglite järgimist," sõnas politsei operatiivjuht.