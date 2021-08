Ööpäevaga lisandus 244 uut koroonaga nakatunut, neist 74% vaktsineerimata

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 163,1 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 4,8%.

Ööpäeva jooksul manustati 6264 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 649 250 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 569 508 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 58,2%.