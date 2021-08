Kabulis rünnati Afganistani kaitseministri kodu

Julgeolekuametnikud teatasid AFP-le, et rünnakus hukkus neli inimest ning Itaalia heategevuslik meditsiiniorganisatsioon Emergency kinnitas, et 11 vigastatut toodi Kabulis nende juurde koos nelja hukkunu surnukehadega, vahendab BBC News.

Äge võitlus Talibani ja valitsusvägede vahel jätkub samal ajal Helmandi provintsi pealinnas Lashkar Gah ’s. ÜRO teatas eile, et seal on päeva jooksul hukkunud vähemalt 40 tsiviilisikut.

„Teedel on laibad. Me ei tea, kas need on tsiviilisikud või Taliban,” ütles üks kohalik elanik BBC-le. „Kümned pered on kodudest põgenenud ja läinud Helmandi jõe lähedale.”