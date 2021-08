VIDEO | Uskumatu vaatepilt: lärmakas reisija teibiti lennu lõpuni oma istme külge kinni

Lendu teenindanud Frontier Airlines pressiesindaja sõnul oli tegemist ühe halvima näitega ohjeldamatust reisijast, mis neil olnud on. "Purjus ja ärritunud mees ahistas mitut meie töötajat verbaalselt, füüsiliselt ja seksuaalselt. Pärast mitut luhtunud katset teda maha rahustada oli meeskond sunnitud teda piirama vahenditega, mis pardal parasjagu saadaval olid," ütles pressiesindaja. Lennufirma keeldus kommenteerimast, milliseid teisi vahendeid lennufirma sarnastel juhtudel kasutab, kuid on teada, et Frontieri pardal, erinevalt paljudest teistest lennufirmadest, ei leidu plastikust käeraudu.