VIDEO ja BLOGI | Härma: kahe nädala pärast on haiglaravil enam kui kolm korda rohkem inimesi, plaaniline ravi kannatab

Olukord koroonarindel on Eestis päev-päevalt halvenenud ja viimane ööpäev tõi taas enam kui 200 uut nakatunut. Terviseamet prognoosib järgmiseks nädalaks üle 2000 nakatunu. 500 nakatunuga päevi ennustab amet augusti teiseks pooleks.

Härma ütles, et nakatumiskordaja R on nüüdseks tõusnud 1,55-ni ning nakatumisnumbrite taustal jookseb haiglaravi vajadus sünkroonis nakatumisega. Tema sõnul võib kahe nädala pärast vajada haiglaravi kuni 150 inimest, mis on enam kui neli korda rohkem kui praegu. Selline kasv muudab ka Eesti inimeste reisimise Euroopas keerulisemaks, märkis ta.

"Liigume taas tervishoiu hädaolukorrani," lausus Härma, põhjendades, et nakatumiste ja haiglaravi vajaduse kasvades tuleb luua ka covid-patsientidele lisavoodikohti, nii aga kannatab plaaniline ravi.

Positiivsena tõi Härma siiski välja, et vaktsineerimise tõttu on haiglaravi kasv aeglasem kui mullu novembris. Ta märkis, et vaktsiinide efektiivsus on kõrge, seda ka delta-tüve vastu.

Härma pani kõigile südamele, et kui on covidile viitavaid sümptomeid, tuleks lasta end testida ja vältida rahva seas käimist.

Ühtlasi ärgitas Härma küsida koroonatõendit ka eraviisilistel koosviibimistel, olgu nendeks seltside koosolekud, sünnipäevad või muud peod. Lisaks soovitas ta puhkuselt naasvatel inimestel teha enne tööle minemist teha antigeeni kiirtest, et mitte viia nakkust kolleegidele. Sama soovituse andis ta peagi kooli minevatele lastele.

Minister Tanel Kiik avaldas veendumust, et 22. septembriks suudetakse 70 protsenti elanikkonnast ära vaktsineerida. Ta toonitas, et vaktsineerimine aitab vähendada riske, täpselt samamoodi nagu turvavöö, kiiver jne. "Ükski asi ei anna 100-protsendilist kaitset," lausus ta. "Isegi, kui sa haigust ei karda, siis anna panus ühiskonna heaks."

Koroonapass on tulnud, et jääda

Uuest nädalast rakenduvad uued reeglid ürituste korraldamisele. Väljas saab osaleda kuni 100, sees kuni 50 inimest. Kui osalejaid on rohkem, tuleb näidata koroonapassi, et tõendada oma nakkusohutust.