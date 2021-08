Kodumaale naasmast keeldunud Valgevene sportlane Tsimanovskaja lahkus Tokyost Viini suundunud lennukiga

„Ma armastan oma maad ega reetnud oma maad,” ütles Tsimanovskaja. „Asi on vigades, mida on teinud meie ametnikud olümpiamängudel.”

Tsimanovskaja ütles, et oli üllatunud, kui tal kästi olümpiamängudelt lahkuda, sest enese arvates ei öelnud ta midagi poliitilist. Tsimanovskaja ütles, et tahaks Valgevenesse naasta, kui teab, et see on ohutu, aga see võib olla võimalik alles 5-10 aasta pärast.