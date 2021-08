Amani Kiivikas: „me kasvasime lahku“ on ettekääne mitte põhjus

Mida suhe on sulle õpetanud? Teise inimesega arvestamist ja seda, et suhtes olles pole vaid “mina” vaid ka teine inimene ehk, et teatud momentidel oma ego alla surumine.

Paljud ütlevad, et ei tea, kes on see õige inimene, kellega koos olla. Kuidas ta ära tunda? Siin ma julgen öelda, et see tuleb aja ja kogemusega. Kui me kõik teaksime kohe alguses, et voh see on see härra või preili õige siis oleks ikka vapsee hea elu siin planeedil. Kindlasti peaks inimesega koos olles olema hea ja turvaline olla. Tunda end armastatuna!

Üha enam kuuleb lahkumineku põhjusena „me kasvasime lahku“. Kuidas seda vältida? Mitte lahterdada seda sinna alla, et „me kasvasime lahku” see on minu meelest pigem ettekääne öelda, et enam inimesega pole seda klappi mis enne oli. Alati on võimalus proovida ka panna oma suhe proovile tehes paarilisega koos midagi uut ja põnevat, mis võib kustunud leegi taas põlema lüüa.

Mis on sinu arvates peamised põhjused, miks minnakse lahku? Ma arvan, et kindlasti number üks põhjus on usalduse puudumine ja teise inimese liigne piiramine, kui vastaspool hakkab ütlema, mida võib teha ja mida mitte. Oluline on panna paika mõlema poolt aktsepteeritavad piirid ja teha kokkuleppeid mis mõlemale sobivad.

Kuidas teie argipäevad välja näevad?

Hetkel on meil käsil pesapunumine ja pere loomine siis naudimegi kogu seda protsessi igapäevaselt. Kaaslane on päeval tööl ja mina tegelen oma toimetustega ning õhtuti meeldib meile mõnda head filmi koos vaadata ja nautida lihtsalt üksteise seltskonda.

Kuidas saada suhtes piisavalt aega iseendale?

Tuleks koheselt sellest rääkida ja see on täiesti okei kui sina või su kaaslane tahab vahepeal oma aega, olgu selleks siis kas sõpradega koosolemine või mõne hobiga tegelemine. Jällegi see hirm on normaalne aga kindlasti ei peaks suhtes olles iseenda vajadusi maha suruma või kartma, et pole ruumi oma asjadega tegelemise jaoks. Juhul kui see hirm tekib, siis samuti rääkida sellest oma kaaslasele, et ta teaks arvestada ja mitte seda kuidagi valesti tõlgendada, kui on soov natuke iseendaga olla. Kõige parem on leida mõni hobi või ring kus saad käia, sest see on 100% sinu aeg!

Kuidas mitte olla liiga armukade? Kuidas tunda ära piiri?

Sellele on raske vastata, sest inimesed on nii erinevad ja armukadeduse astmed on ka seinast seina inimestel. Usun, et kui kumbki pole andnud otsest põhjust oma käitumisega teisel armukadedaks muutuda, siis seda sellisel kujul ka pole. Muidugi väike armukadedus on hea, sest siiski see on omamoodi armastuse ja hoolivuse välja näitamine, kuid eks see piir seal vahel on ka üpris õhuke, kui see ikka häirivaks muutub, siis on midagi mäda!

Mis on sinu harmoonilise suhte saladus?

Üksteise armastuskeele mõistmine, üks väga hea raamat, mida soovitan lugeda nii noortel kui ka täiskasvanutel on “Armastuse 5 keelt”. See aitab paremini mõista, miks inimesed suhtes olles nii või naa käituvad, kui tead oma paarilise armastuse keelt, siis on oluliselt lihtsam üksteisest aru saada!

