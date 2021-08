FOTOD | Leedus jõudsid migrandid Kaunasesse, kus väikebussist väljus umbes 10 inimest

Leedu politsei Kaunase ringkonna korrapidaja ütles, et teade kahtlaste isikute kohta tanklas saabus kell 13.11. Helistaja ütles, et tanklasse saabus Poola numbritega väikebuss, millest väljusid kahtlase välimusega tumedanahalised inimesed. Küsimusele, kas need olid illegaalid, vastas korrapidaja, et kohale sõitis viis politseipatrulli, vahendab Leedu Delfi.