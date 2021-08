Laulev revolutsioon. Sinimustvalged värvid ja Alo Mattiiseni isamaalised laulud vallutasid kogu maa

Sinimustvalge hakkas avalikuks saama 1988. aasta kevadel. Eriti eredalt on Reet Linnal meeles, kui aprillis Muinsuskaitse Seltsi korraldatud Tartu Muinsuskaitsepäevadel seisid kõrvuti sinine, must ja valge. Justnimelt eraldi, mitte veel koos. “Olime seal Olav Ehala ja Ivoga kontserdil ja meil vajus sõna otseses mõttes suu lahti: püha müristus, mis nüüd lahti,” räägib ta. See andis inimestele julgust juurde ja sinimustvalgeid tekkis rahva seas vaid juurde.

Valk meenutab: “Suvest kujunes üks lõputu sinimustvalge pidu. Kõik sündmused, olgu need siis lõpupeod, laadad, pulmad, külakokkutulekud, kõik kujunesid sinimustvalgeteks, isamaalisteks. Need värvid vallutasid kogu maa: sinimustvalged kleidid, kübarad, kotid, vihmavarjud, ehted, isegi autosid, majakatuseid, tarasid värviti sinimustvalgeks.”

1988. aastal kandis sinimustvalget värvikombinatsiooni uhkusega iga eestlane - see oli sinimustvalge suvi, ütleb Heinz Valk. Tema oli mõni tund enne Ivo Linnat laulukaare all esitanud oma legendaarse kõne, lõpetades selle sõnadega “Ükskord me võidame niikuinii!”

Ivo Linna kampsun asub nüüd küll Eesti Ajaloomuuseumis, kõigile seda aega meenutamas, aga Reet Linna oma on tal kodus kapis. “Kui on vabariigi aastapäev ja laste peredega koos istume, panen selle alati selga,” ütleb ta.

See artikkel on osa Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva projektist Virtuaalmuuseum. Koos toonaste võtmeisikute ja erinevate muuseumide abiga oleme kokku pannud näituse, mille sarnast pole varem tehtud: 30 ikoonilist eset, millel on taasiseseisvumise perioodil oluline lugu jutustada. See on Ivo Linna sinimustvalge kampsuni ja Alo Mattiiseni viie isamaalise laulu lugu.

See sinimustvalge kampsun Ivo Linna seljas ei olnud juhuslik. See oli kingitus Soome peretuttavalt, kes käsitööna kampsuni nii Ivole kui ka Reet Linnale kudus ja siis Eestimaa Laulu eel neile kinkis. “Sellist riideeset nagu kampsun...Ma ei mäleta, et oleks tol ajal kellelgi teisel olnud. See oli ikka väga-väga suur üllatus, kui ma selle sain ja polnud küsimust, panin kohe selga!” meenutab Ivo.

See on Eesti, kes laulab end vabaks.

Järgmisena valmis " Eestlane olen ja eestlaseks jään", täpselt selleks ajaks, kui linnahallis toimus loomeliitude pleenum. "Alo tuli kavala näoga, et kuule, sain selle eestlase loo valmis, lähme siia garderoobi, õpid kohe ära. Nii kaua, kui saalis tähtsad kõnesid peeti, nii me siis tegime proovi ja ma mõtlesin, et ma õpin selle laulu teksti ka kohe pähe, et mitte paber näpus lavale minna, mis oli viga, sest mingid read läksid omavahel sassi," meenutab Linna. Vastuvõtt loole oli aga väga võimas. "Rahvas saalis tõusis püsti. Aeg oli selline, et me ei saanud väga kõva häälega kiita, et me oleme eestlased, me pidime olema üks väga suurest ja õnnelikust nõukogude vennasrahvaste perest," selgitab Linna.

1988. aasta alguses sai Mattiisenil valmis esimese loo fonogramm. Selleks oli “Mingem üles mägedele (Peatage Lasnamäe)”. Selle lindistasime raadiomajas. Olukord oli pinev, me tajusime, et Eesti võib saada vabaks, aga viskasime nalja ka, et kui oleme laulu linti ära laulnud, küllap KGB kongid meid juba ootavad,” meenutab Linna.

“1987. aasta sügisel oli kohtumine Aloga, ta ütles, et järgmise aasta Tartu levipäevade jaoks on tal idee võtta vanade esimese ärkamisaegsete laulude pealkirjad ja teha viis uut isamaalist ärkamisaegset laulu. Et kas ma olen nõus neid laulma. No loomulikult ma olin,” jutustab Linna. “Olin Aloga selleks ajaks ka nii heaks sõbraks saanud, olin tema muusika veendunud austaja. Ta oli tõepoolest väga andekas. Kui tal oleks jumal andnud elupäevi, ta oleks tänaseks päevaks maailmakuulus Eesti helilooja.”

1988. aasta suvi, see oli ka Alo laulude suvi, ütleb Ivo Linna. Alo Mattiiseni armastatud viis isamaalist laulu kujunesid eestlaste vabadusliikumise, laulva revolutsiooni hümnideks. Ja au neid solistina esitada oli just Ivo Linnal.

Reet Linna: “See oli tõuge, et hakata sinimustvalgeid lippe ise õmblema, tegema, värvima. See oli nagu paisu tagant välja tulek, seda oli kaua oodatud - millal ükskord see sinimustvalge, mis keelatud oli, millal see ükskord lagedale tuua.”

Üsna pea olid kõik viis laulu - nimetamata siis veel "Kaunimad laulud", "Isamaa ilu hoieldes" ja "Sind surmani" - Mattiisenil valmis, ühtse nime all "Viis ärkamisaegset laulu". Sõnad olid neljale laulule teinud Mattiiseni koolivend Jüri Leesment, "Peatage Lasnamäele" Henno Käo. Lisaks Linnale esitas laule ansambel In Spe, vokaalansambel Kiigelaulu Kuuik laulus tausta. "Tegime proove Alo juures kodus, hiljem Nõmme rahvamajas. See oli imeline periood, tegime proove iga päev tundide kaupa, lihvisime neid laule," räägib Ivo Linna.

"Alo tuli minu juurde ja sõnas, et hakkad nüüd isamaalisi laule kirjutama, ja mina ütlesin, et mingit nutulaulu õnnetust Eestimaast ja küll kirjutama ei hakka. Laulud peavad olema uhked, ässitavad ja tooma rahva tänavale. "Just nii ma mõtlengi ja nii teemegi," vastas Alo ja lisas: "Ja unusta ära kõik oma intellektuaalsed luuletused, kirjuta nii, et kõik aru saavad."" Nii on lugude tekstide sündi meenutanud Leesment raamatus "Mässav vabaduslaulik".

Isamaaliste laulude esmaettekanne oli mais 10. Tartu levimuusikapäevadel. Ivo: "Kui me nägime, mis massid tulid Tartu lauluväljakule, sinimustvalged lipud käes, see oli nagu mingisugune tohutu rongkäik. Lauluväljak oli puupüsti rahvast täis! Tuli teadmine, et et enam seina äärde panna, Siberisse saata meid ei saa. Sest et meilt küsiti ikka, poisid, kas te ei tarda, et korduvad aastatetagused jubedad sündmused. Alo ütles selle peale, et väga hea, pangu meid vangi, terve maailm saab sellest kuulma. See lisab ainult õli tulle!"

Ärkamine. Ärkamise aeg. Lootus