Ülo Nugise haamrilöök kõlas samas taktis vaba Eesti esimeste südametuksetega

„Lugupeetud ülemnõukogu, kes on selle poolt, et võtta vastu Eesti vabariigi ülemnõukogu otsus „Eesti riiklikust iseseisvusest”? Palun hääletada! Vaja on 53 häält.”

Just nii alustas Eesti Vabariigi ülemnõukogu esimees Ülo Nugis iseseisvumise hääletuse väljakuulutamist. Hetke pärast olid tablool järjest süttimas rohelised jah-tulukesed - poolthääled.

„Selle ettepaneku poolt on 69 rahvasaadikut, vastu ja erapooletuid saadikuid ei ole. Otsus on vastu võetud.”

Ja kõlab Nugise tugev haamrilöök.

Kell Toompea istungitesaali seinal näitab löögi hetkel 23.03.

Eesti on taas vaba riik.

Millised dokumendid ära hävitada tuleks?

Nugise haamrilöök vallandas saalis emotsionaalse aplausi, šampanjaklaaside kõlina, nii mõnegi rahvasaadiku hinges kergendustunde, aga ka muremõtted: mis edasi? Kuidas meenutavad iseseisvumise taastamise hetke saalisolijad?

See artikkel on osa Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva projektist Virtuaalmuuseum. Koos toonaste võtmeisikute ja erinevate muuseumide abiga oleme kokku pannud näituse, mille sarnast pole varem tehtud: 30 ikoonilist eset, millel on taasiseseisvumise perioodil oluline lugu jutustada. See on Ülo Nugise haamri lugu.

Spiiker Ülo Nugis ise: “Pärast iseseisvuse väljakuulutamist, kui haamer oli kolksatanud, lõin koos teistega kokku vahuveiniklaasi, kuid peas keerlesid mõtted, millised dokumendid tuleks ära hävitada, millised peita,” on Nugis ise meenutanud Elme Väljastele ja Enno Selirannale antud intervjuus, mis ilmus kogumikus „Eestimaa laul 88”.

Ülemnõukogu presiidiumi esimees Arnold Rüütel: “Vajalike häälte kokkusaamine iseseisvumise otsusele ei olnud kerge. Ülo Nugise haamrilöök läheb kindlasti ajalukku. Arvan, et see innustas ka neid, kes Moskvas ja üle kogu endise NSV Liidu ei allunud putšistide korraldustele. Peale otsuse vastuvõtmist Ülemnõukogus võis veel putšistide poolt kõike oodata. Võitlus Moskvas käis edasi. Oli inimohvreid."