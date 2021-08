President Lennart Meri. "Tal oli rahvusvahelist haaret, ta oli tulevikku vaatav ja üritas Eestit kõrgemale tõsta"

1992. aastal presidendiks valitud ja teisegi ametiaja 2001. aastani pidanud Lennart Meri kujunes noore riigi ülesehitamise oluliseks tugiisikuks - täidesaatev võim tal ju põhiseaduse järgi puudus, kuid seda olulisem oli tema sümboolne tähendus. „Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis!” on üks tema kuulsaimaid ütlusi. Meri oli pikaajalise diplomaadina ühteaegu nii hea suhtleja välispartneritega kui ka kirjanikuna ja filosoofina sisepoliitikas oluline moraalne kompass.

See artikkel on osa Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva projektist Virtuaalmuuseum. Koos toonaste võtmeisikute ja erinevate muuseumide abiga oleme kokku pannud näituse, mille sarnast pole varem tehtud: 30 ikoonilist eset, millel on taasiseseisvumise perioodil oluline lugu jutustada. See on Lennart Meri telefoni ja ametiauto lugu.

Isegi nüüd, 30 aastat hiljem, mil presidendivalimised on taas väga aktuaalsed, võrdleme presidendikandidaate mingite mallide järgi, mille on püstitanud Meri. Võrdleme kõiki seniseid ja ilmselt ka tulevasi presidente Meriga ja soovime, et kõik küündiksid sama kõrgele tasemele, oleksid sama armastatud - mida see ütleb Meri ametiaegade kohta?

"Tema maine seisukohast ajaloos sundis saatus teda õigel ajal lahkuma," ütleb Taagepera. "Ega ta eluajal nii palju armastust saanud."

Mis võis olla Meri säravaim hetk? "Võibolla Vene vägede lahkumine Eestist. Ta kõige kritiseeritum hetk? Ikka see sama. Hilisemad presidendid on olnud tuhmid. Valimise viis ei soosi sära, aga väldib ka ohtlikke säraküünlaid," lisab Taagepera.



Pildil on Meri telefon aastast 1993. Jah, see 38-kilone kohver on telefon. Satelliittelefon asus tema ametiauto pagasnikus, seda pidi kaks meest tassima ja kokku panema. Põhimõtteliselt oli see tagavaraks, kui teised sidevahendid ei tööta, näiteks helistamaks New Yorki ÜRO peakorterisse. Presidendil pidi olema selline võimalus tagatud. Telefon ja ametiauto asuvad praegu ERM-i kogus.

Pärast presidendiametist loobumist jätkas Lennart Meri aktiivset ühiskondlikku tegevust kuni oma surmani 2006. aastal. Ta on maetud Metsakalmistule.