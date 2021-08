"Kamikazed ja rock 'n' roll". Esimesed demokraatlikud valimised värskes vabariigis tõid platsi puhtaks lööma Mart Laari valitsuse

See artikkel on osa Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva projektist Virtuaalmuuseum. Koos toonaste võtmeisikute ja erinevate muuseumide abiga oleme kokku pannud näituse, mille sarnast pole varem tehtud: 30 ikoonilist eset, millel on taasiseseisvumise perioodil oluline lugu jutustada. See on peaminister Mart Laari lipsu ja passi lugu.

Taasiseseisvunud Eesti esimestele parlamendivalimistele eelnenud suvi oli ärev: allilma omavahelised arveteklaarimised, pinged vene sõjaväelastega, põhiseadus assamblees töötati pingsalt välja põhiseaduse teksti, muuhulgas pikalt presidendi valimiskorra üle. Lisaks viidi juunis edukalt 20. juunil läbi edukas rahareform, mis paljudele oli majanduslikult raske.

Vastavalt valimisseadusele võisid 1992. aasta valimistel osaleda erakonnad, valimisliidud, ühendused, organisatsioonid ja üksikkandidaadid. Mitmed organisatsioonid ja alles tärkavad erakonnad koondusid loogilise arvutustehte tulemusena valimisliitudesse, et suurendada oma võimalusi valimiskünnise ületamiseks. Nii koondus kokku ka Valimisliit Isamaa.

"Eks see üks rock’n’roll oli," ütleb Mart Laar, kui palun temal toonast kandideerimist ja kampaaniat kirjeldada. "Ja ega meil mingit erilist know how-d, kuidas kampaaniat teha, ei olnud, Rootsi moderaatide ja Soome Kokoomusega olime rääkinud. “Plats puhtaks” loosungi mõtlesime välja ühiselt ja see võttis hästi kokku, mida teha tahtsime - nõukogulikust mõtteviisist lahti saada.

Selge tulevikku suunatud alternatiiv

Isamaa kõige olulisemat eelis konkurentide ees võis pidada tulevikku suunatud mõtlemises. "Olime kõige selgem tulevikku suunatud alternatiiv nõukogude süsteemile. Ja ega valimiskampaania alguses vist keegi uskunud, et need võita võiksime, meie ise kohe kindlasti mitte. Ja eks see võidu suurus jõudis kohale alles järgmisel nädalal, kui tulemused laekuma hakkasid. Koos nendega ka vastutus, mis meil nüüd lasus," meenutab Laar.

Valimiste tulemused tõidki triumfi Isamaa õuele, kokku said nad üle 100 000 hääle ehk 22 protsenti häältest ja 29 mandaati. Isamaa põhirivaal Rahvarinne sai alles kolmandana 12,3 protsenti häältest ja 15 mandaati, jäädes alla ka valimisliidule Kindel Kodu(13,6 protsenti ja 17 kohta). Need olid tulevase riigikogu kolm suurimat poliitilist jõudu.