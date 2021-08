Juubeliaastat tähistava Soome Instituudi uueks juhiks saab Hannele Valkeeniemi

Soome Instituut tähistab tänavu 30. tegutsemisaastat Eestis. Tegemist on ühega seitsmeteistkümnest Soome kultuuri- ja teadusinstituudist üle maailma. Instituudi olulisemad ülesanded on soome keele õpetamise ja õppimise toetamine, Soome-Eesti kultuurikoostöö ja vastastikkuse dialoogi edendamine.

“Koroonapandeemia on näidanud, et Soome ja Eesti vaheline suhtlus vajab uut hingamist. Uskusime tundvat teineteist paremini, kui tegelikult tunneme. Omal ajal oli Soome eestlaste jaoks aknaks vabadusse. Nüüdseks on meie majanduspiirkonnad kokku kasvanud ja vajame varasemast tugevamat igapäevast koostööd. Keel ja kultuur peavad olema esiplaanil, sest ilma nendeta oleksime teineteisele kes iganes,” ütleb Valkeeniemi.

Instituut alustas tegevust Eestis kohe pärast Eesti iseseisvumise taastamist 1991. aastal. Praeguses vormis on see tegutsenud alates 1994. aastast nii Tallinnas kui ka Tartus.

“Riikidevahelise koostöö ja teineteisemõistmise ülesehitamise vaatepunktist on instituudilaadset organisatsiooni kindlasti tarvis. See, et juhataja töökuulutuse peale laekus nii mitmeid kvaliteetseid avaldusi, kõneleb sellest, et Soome ja Eesti suhete asjatundjaid ja edendajaid leidub rõõmustavalt palju,” sõnab Soome Instituudi sihtasutuse juhatuse esimees Riitta Huuhtanen.

Instituudi juhataja töökoht on tähtajaline. Praegune juhataja Anu Heinonen alustas tööd 2019. aastal. Tema sõnul on instituut alati ajaga kaasas käinud, ehkki mõned asjad on 30 aasta vältel ka samaks jäänud – näiteks soome keele õppe toetamine.

“Uuteks suundadeks on olnud Läänemere piirkonna ja keskkonnateemade esiletõus ning instituudi kohaolu kinnistamine Ida-Virumaal Narvas,” tõdeb Heinonen.