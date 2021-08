Eesti kroonid ja nende tuntud näod. Kuidas Eesti endale päris oma raha sai?

Detsembris aastal 1989 kuulutati välja müntide ja paberraha avalik konkurss. Eesti krooni paberrahad kujundasid kunstnikud Vladimir Taiger ja Urmas Ploomipuu. Rahakavandite kontseptsiooni ekspertkomisjoni kuulusid Jaan Eilarti juhtimisel Lepo Sumera, Ando Keskküla, Jaak Aarma, Enn Põldroos, Rein Mikli jt. Ries märgib, et väga palju sisulisi muudatusi algsete kavandite juures polnud, aga mõned siiski. Näiteks Keskküla soovitus Tammsaare raha tagakülje osas: algsel kavandil kujutati meile iseloomulikku maastikku – raba koos väljamäelt paistva taluga. See aga asendati Vargamäe talukompleksiga.

Miks sattusid rahatähtedele just need inimesed?

See artikkel on osa Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva projektist Virtuaalmuuseum. Koos toonaste võtmeisikute ja erinevate muuseumide abiga oleme kokku pannud näituse, mille sarnast pole varem tehtud: 30 ikoonilist eset, millel on taasiseseisvumise perioodil oluline lugu jutustada. See on Eesti krooni vahakujude lugu.

1-kroonisel on Toompea, see Kalevi kalm, mille tunnetusliku väärtuse on eriti suutnud jäädvustada Kristjan Raud, seepärast ka tema portree.

5-kroonisel on U. Ploomipuu kavandatud ajalooline lääne ja ida piir keset Narva jõge, kaks kindlust teineteist seiramas. Teisel küljel on Narvas sündind Paul Keres.

Kuidas raha panka tassiti

Hilissügisel 1991 algasid Eesti Pangas nõupidamised rahareformi organiseerimiseks. Krooni tuleku orgkomitee esimees oli Enn Teimann, kellest hiljem sai Eesti Panga asepresident. Teine oluline isik reformi ettevalmistamisel oli Eesti Panga turvaülem, endine ENSV siseminister Marko Tibar. Ta on raamatus “Eesti rahareform 1992. Nelja mehe ettepanekust oma rahani” meenutanud, et esimest korda tuli turvaosakonnal rahareformi asjadega lähemalt tegelda 1991. aasta sügisel, kui Tallinna juveelitehases münte vermima hakati.

Mis sai rubladest? 1992. aasta suvel Tiit Vähi ja Venemaa peaministri Jegor Gaidari asetäitja Aleksandr Šohhini vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt pidi Eesti ringlusest kokku korjatud sularaharublad Venemaale üle andma. Üleandmise tingimused jäid aga lepingus fikseerimata, sest pooled ei jõudnud neis lihtsalt kokkuleppele. „Lepe tähendas muuhulgas ka seda, et Moskva kohustus mitte külmutama Eesti ettevõtete vahendeid Venemaal. Kuid poliitilised olud Venemaal muutusid 1992. aasta suvel kiiresti ja Gaidari otsusest ei sõltunud enam palju. Vaatamata kokkuleppele läks Venemaa ometi külmutamise peale, mistõttu me ei pidanud võimalikuks rublasid üle anda,“ on meenutanud Vähi.

1992. aasta sügisel tuli võimule Isamaa, Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei ja Mõõdukate valitsuskoalitsioon, mille peaminister Mart Laar sai Rahareformi Komitee esimeheks. Et suhted Venemaaga ei näidanud rahvusliku valitsuse ajal paranemismärki, otsustasid Eesti Pank ja valitsus rublad müüa. Mõte sai teoks mitmes järgus 1993. aastal.

Kuna kellelgi teisel polnud ei aega ega inimesi müntidega tegelemiseks, jäigi müntide valmistamise organiseerimine ja järelevalve turvaosakonna ehk Tibari ja tema kolleegi Vello Lõnsi ülesandeks. Teoreetiline pool asjast oli arvutada välja, kui palju ja milliseid münte on vaja vermida. Praktiline pool tuli hiljem, kui mündihunnikuid hakati transportima Eesti Panga varahoidlasse Estonia puiesteel. „Iga nädal vedasime mündid panka ja tassisime need oma turjal alla keldrisse. Selle aja jooksul käis kümneid tonne münte üle minu küüru. See oli päris paras jõumehe kool ja korralik kehaline koormus,“ on Tibar meenutanud.

Detsembris 1991 tuli asuda mõtlema, kuidas oma raha rohkem kui miljonile inimesele kätte jagada. Rahavahetuse organiseerimiseks otsustati kasutada samasugust struktuuri, nagu oli välja töötatud valimiste tarvis – piirkondlikud komisjonid ja keskkomisjon. Viimase osa täitis Eesti Pank, kes tegi kogu ettevalmistava töö, korraldas dokumentatsiooni, varustamise jne. Piirkondlikud komisjonid omakorda moodustasid rahavahetuspunktid. Üks rahavahetuspunkt pidi teenindama kuni 4000 rahavahetajat. Kokku moodustati 727 rahavahetuspunkti, kus töötas 16 500 inimest.

Reformieelseks oluliseks tööks sai nimekirjade koostamine, et teha selgeks, kellel ja kus on õigus raha vahetada. Nimekirju hakati koostama valimisnimekirjade põhjal, juurde tuli lisada need, kes veel valimisealised polnud. Nõukogude aja lõpus eksisteerinud sissekirjutuse süsteem tegi ülesande lihtsamaks. Esialgsed valimisnimekirjade täpsustused tehti ära majavalitsuste ja külanõukogude abiga.

Siis moodustati kohalikud komisjonid, kes korraldasid rahavahetuspunktide avamise. Seal pidid inimesed nimekirjadest oma nime olemasolu ise üle kontrollima. Nimekirjast väljajäänuid raha vahetama ei lastud.

Rahavahetamine algas 20. juunuil 1992 kl 4 hommikul. Iga inimene sai esialgu vahetada 150 krooni. Eestis vahetati kolme päeva jooksul ligi poolteist miljardit rubla 149,6 miljoni krooni vastu. 19 aastat hiljem vahetasime oma kroonid eurode vastu välja.

Kui palju kroone aastatel 1992-2011 ringluses üldse oli? Riesi sõnul on sellele küsimusele on pea võimatu vastata, sest rahakogused muutusid igal aastal - pangatähti võeti ringlusest ära ja trükiti juurde vastavalt nõudlusele.

Rahareformi komitee liikme Ardo Hanssoni meenutused rahareformi 25. aastapäeval "20.juunit mäletan küll. Eesti Pank oli siis rahandusministeeriumi hoones Liivalaia tänaval. Läksin tööle ning kaks suurt meest tulid juurde ja küsisid: kas teie olete härra Hansson. Vastasin, et olen küll. Öeldi: meie vastutame teie turvalisuse eest järgmised kolm päeva. Ma polnud varem elanud ihukaitsjaga. Kardeti igasuguseid provokatsioone, et inimesed võivad olla vihased. Liikusin linnas turvameestega ringi. Väga ülev päev oli, kui käisin ühest rahavahetuspunktist teise. Ootused olid väga suured. Mina tol ajal ei töötanud ametlikult Eesti Pangas, vaid olin peaministri nõunik, kuid de facto käis kogu töö Eesti Pangas.

Paar nädalat pärast rahareformi läksin Pärnusse ja leidsin kodumajutuse ranna lähedal. Kuidagi tuli jutuks, et olen rahareformi komitee liige. Proua ütles, et ma seda väga valjult ei reklaamiks. Esimesed paar päeva olid väga positiivsed, aga siis said inimesed aru, et nad on vaesed. Algus oli ikka raske, kroon paljastas tegeliku olukorra. Sularahavahetus oli 150 krooni ehk siis alustasid elu umbes kümne euroga, pluss see, mis sul juhtus pangakontol olema. Väga eufooriliseks ei saanud see asi minna."