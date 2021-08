Lugu on osa Eesti Päevalehe ja Delfi Virtuaalmuuseumist, mille leiad SIIT!

Ülevad tunded, mis spordisõpru Kalevi võiduga valdasid, võis pea võõrvõimu alt vabanemisega võrrelda. Just nii on hiljem meenutanud toona saalisviibinud. Võidujoovastust ei varjutanud ka seik, et tiitliga kaasnenud auhinnatrofee suures melus purunes.

"Karikas oli Gert Kullamäe jala juures ja õhku tõustes Kullamäe jalg lükkas kogemata karika maha kildudeks. Nõukogude aja lapsena oli mul silma selle peale, mis võiks olla väärtuslik, ja kõik, mis väärtuslik, tuli ära võtta." Nii räägib ühe karika killu omanik täna. Kes ta on?