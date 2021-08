Kalevi võitu ihati sama palavalt kui vabadust ja nagu purunes võidukarikas, purunes ka Nõukogude Liit

See artikkel on osa Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva projektist Virtuaalmuuseum. Koos toonaste võtmeisikute ja erinevate muuseumide abiga oleme kokku pannud näituse, mille sarnast pole varem tehtud: 30 ikoonilist eset, millel on taasiseseisvumise perioodil oluline lugu jutustada. See on Kalevi võidukarika killu lugu.

Ülevad tunded, mis spordisõpru Kalevi võiduga valdasid, võis pea võõrvõimu alt vabanemisega võrrelda. Just nii on hiljem meenutanud toona saalisviibinud. Võidujoovastust ei varjutanud ka seik, et tiitliga kaasnenud auhinnatrofee suures melus purunes.

Kõikidel toonastel Kalevi mängudel lehvisid tribüünidel sinimusvalged. „Kalevi hall oli rahvas pungil täis ja meie mängudel oli vabadusvõitluse maik juures,” on meenutaud Kalevi peatreener Jaak Salumets. „Inimestel oli vaja ühistunnet ja võimalust julge häälega karjuda, et maailmakorra muutusele energiat juurde anda. Sel saatuslikul ajaloolisel momendil käis ühiskondlik-poliitiline elu ka korvpallisaalis.”

„Kõik see eufooria, Eesti vabaduspüüe, viimane Nõukogude Liidu meistritiitel… Olnuks see ühe hooaja vili, aga see oli aastatega kasvanud ja otsitud teekond. Suur tervik. Tipphetk!” meenutas Salumetsa abiline Riho Soonik võidu 30. aastapäeval.

“Kogu vabariigi süda lõi meeskonnaga ühes taktis ja mängude ajal valitses kõikjal vaikus – õigemini ootus. Võit tähendas pisikest sammukest vabaduse poole, kuigi keegi seda tookord nii ei mõtestanud. Kõik, ka need, kes ei hoolinud pallimängust, kuulasid või vaatasid, kuidas visad ja motiveeritud mehed võitlesid enda ja kogu rahva eest. Kalevi iga võit, kaotus ja pakutud emotsioon oli absoluutne ja asendamatu. Kõik said sellest osa ja teisiti ei saanudki olla. 1988. aastast polnud neile enam alternatiivi, Kalev oli suurem kui Rahvarinne või Eesti Kongress. Või vähemalt sama suur,” on kirjutanud spordiajakirjanik, tänane Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald.

Tee saamaks ühtseks löögirusikaks

Mis tagas Kalevile selle võimsa võidu? 1991. aastas oli meeskond kujunenud ühtseks löögirusikaks. Tiit Sokk, Aivar Kuusmaa, Margus Metstak, Andrus Nagel, Rauno Pehka, Ivo Saksakulm, Aleksandr Karavajev ja Aivar Toomiste olid neli-viis hooaega koos mänginud. Venemaalt värvatud Sergei Babenko tõi korvi alla suure jõu.