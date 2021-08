Salajane raadiosaatja Pika Hermanni tornis: plaan B, et Eestis saaks äreval augustiputši ajal info edasi liikuda

Nagu on meenutanud Avo-Rein Tereping, toonane Eesti Raadio tehnikadirektor: “Pisendamata nende meeste-naiste vaprust, kes tulid kaitsma vabadust, ei peaks unustusse jääma ka need tehnilised töötajad, kes olid teletornis silmitsi sõduritega, päästes aparatuuri hävingust ja needki, kes lõid alternatiivsed infokanalid, et Eesti ei osutuks muust maailmast äralõigatuks.”

See artikkel on osa Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva projektist Virtuaalmuuseum. Koos toonaste võtmeisikute ja erinevate muuseumide abiga oleme kokku pannud näituse, mille sarnast pole varem tehtud: 30 ikoonilist eset, millel on taasiseseisvumise perioodil oluline lugu jutustada. See on Mati Tähemaa raadiosaatja lugu.

“Keegi jälle tuli ja ütles, et tuleb saatja üles panna võimalikult kõrgesse kohta, juhul kui teletornis midagi juhtub, aparatuur segi pekstakse või midagi. Et oleks üks koht, kust saaks inimesi informeerida. Olin esimest korda seal tornis, sinna viis üles müstiline trepp, eks ehmatas ära, kui uks mu järgi kinni läks ja ma üksi seal üleval kükitasin. Keegi mulle ei helistanud, ma ei teadnud, mis toimub, kas vene tankid sõidavad lossi õue. Olin seal pikka aega teadmatuses,” meenutab Tähemaa. Kas ta kartis ka? “Seda kartsin, et järsku ei saa enam alla - kujutasin ette, kuidas ma lipunööriga alla laskun sealt,” vastab ta naljatledes.

Teine Tähemaa saatja viidi Lasnamäe veerule ühe tornmaja ülemisele korrusele. Selles majas asus sideministeeriumi raadiohäirete büroo aparatuur. “Üks saatja oli Lasnamäel ühe kõrge hoone katusel, kus oli poolsalajane kontrolliasutus, mis kontrollis eetrit. Kuulsin hiljem, et sinna oli ka minu saatja üles pandud,” märgib Tähemaa. See saatja asub nüüd Vabamu muuseumi kogus - on ajalooline meenutus nendest ärevatest augustipäevadest.

Salaja oldi ühenduses ka Soomega, toimis raadio-releeühendus teletornist. Kauaegne raadio ja televisiooni saatekeskuse peainsener Rein Ruudi on aga märkinud, et see polnud ainud kanal: oli ka merekaabel Tallinn–Porkkala ja kuigi see oli KGB kontrolli all, olid Eesti kaugsidelased loonud kaks illegaalset sidekanalit Helsingiga.

Tähemaa meenutab veel, et valmistuti ka selleks, et putši ajal hävitatakse kõik ringhäälingu saatekeskuse seadmed, niisiis viidi need enne peitu. “Laboratooriumi varustuse tassisime minu juurde keldrisse, need olid väga kallid riistad, et kui vana sõdurid tulevad, siis võivad need puruks peksta. Leedus ja Lätis oli nii, et tuldi saatjaruumi ja hakkati purustama aparatuuri,” räägib ta.

Vene sõdurite side halvamine