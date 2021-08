VIDEO | Vaktsiinitõendi PDF kaob pidevalt telefonis ära? Vaata, kuidas tõendit hõlpsamini hoiustada

Esmaspäevast on üritustel osalejate maksimaalne piirarv sisetingimustes 50 ja välistingimustes 100. Kui osalejaid on rohkem, tuleb kontrollida vaktsiinitõendit, negatiivse testitulemuse olemasolu või läbipõdemise tõendit. Kontroll algab sel juhul esimesest külastajast.

Kuigi peamiselt kontrollitakse koroonapasse neile peale vaadates, tuleb olla valmis ka selleks, et skaneeritakse ka tõendi QR-koodi. Seni on soovitatud koroonapass kas PDF-kujul alla laadida või välja printida. Ühtki eestimaist mobiilirakendust vaktsiinitõendi mugavaks kasutamiseks loodud veel ei ole, küll aga on olemas mitmeid välismaiseid äppe, mis muudavad tõendi hoiustamise kergemaks.