Martin Helme ei toeta Tarmo Soomeret presidendiks saamisel: ta on veendunud liberaalne globalist

Soomere avaldas arvamust ka topeltkodakondsuse teemal, öeldes, et kui maad ei ole omavahel tülis, siis ei ole mitmikkodakondsus halb.

EKRE esimehele sellised seisukohad meele järele ei ole. "Kui inimene on entusiastlik kliimapaanika õhutaja, siis ei ole üldse üllatav ega ebaloogiline, et ta pooldab ka homopaaride suhte riikliku tunnustamist (ärme seda palun abieluks nimeta!)," kirjutas Helme ühismeedias. "Ja kui juba ollakse homoagenda eestkõneleja, siis ei ole üllatav ega ebaloogiline, et pooldatakse topeltkodakondsust."