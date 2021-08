Etioopia ja Sudaani vahelisest jõest leitakse kümneid surnukehi

Sudaani ametniku sõnul on Kassala provintsi kohalikud võimud leidnud Etioopia ja Sudaani vahelisest jõest umbes 50 surnukeha, vahendab The Guardian. Hukkunute näol on tegu inimestega, kes Etioopias Tigray regioonis toimuva sõja eest põgenesid. Mitmel surnukehal olid vägivalla tundemärgid, näiteks kuulihaavad või kinniseotud käed.

Tewodros Tefera, Tigray linnast Humerast Sudaani põgenenud kirurg rääkis uudisteagentuurile Associated Press, et kaks keha – kinni seotud kätega mehe ja rinnahaavaga naise – kandis jõgi esmaspäeval Humerasse, kust nad leiti. Ta sõnas, et tema kaaspõgenikud on matnud veel vähemalt kümme surnukeha.

„Ma nägin mitmeid barbaarseid asju,“ ütles Hamdayetis töötav, anonüümseks jääda soovinud arst. „Mõnda surnut oli löödud kirvega.“ Ta lisas, et osade laipade näod olid märgistatud, nende markeeringute järgi tundis ta ära põlised tigraylased.

Konflikt Tigray mässajate ja Etioopia sõjaväe vahel on kestnud juba üheksa kuud. See algas 2020. aasta novembris, kui Tigray regiooni juhtiv erakond TPLF Etioopia juhi Abiy Ahmed Aliga teravasse vastuollu sattus. Konflikt on nõudnud tuhandete inimeste elu, kümned tuhanded põgenevad võitluse eest naaberriiki Sudaani. Tekeze jõgi, kust laibad leiti, voolab läbi Tigray kõige ohtlikemate piirkondade.

Samantha Power, Suurbritannia Rahvusvaheliste Suhete Agentuuri (USAID) juht, külastas esmaspäeval Sudaani põgenikulaagrit. Järgmisena plaanib ta külastada Etioopiat, et mõjutada Etioopia valitsust Tigray regioonile humanitaarabi osutama. Maailma Toiduprogrammi (WFP) Sudaani osakonna juhi Marianne Wardi sõnul on läbirääkimised blokeeritud Tigray piirkonnale ligipääsemiseks osutunud üsna keeruliseks. Siiski on WFP läbi Sudaani Etioopiasse üle 50 000 tonni nisu viinud. Ka ÜRO töötab selle nimel, et Tigraysse läbi Sudaani toitu saata.