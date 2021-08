Kantsler Priske vallandamises oli suur roll Kaja Kallasel: jah, mina palusin riigisekretäril helistada

Küsimusele, kas Priske vabastamine oli tema initsiatiiv, rääkis Kallas: "Otsuse saavad teha sotsiaalkaitseminister ning tervise- ja tööminister, kes nii-öelda kantslerit [sotsiaalministeeriumis] jagavad. See on nende ühine otsus, ühine otsus on ka leida uus inimene selle ametikoha täitmiseks. Seda, et ma ei ole olnud rahul sotsiaalministeeriumi juhtkonnaga tööga, sellest ma olen kogu aeg ka tervise- ja tööministriga rääkinud ning see kindlasti ei ole mingi üllatus. Aga lõpliku otsuse teevad need ministrid koos."

Viitele, et peaministri möödaminek ministritest kantsleri vallandamiseks oleks nagu uus reaalsus, sest varem pole peaministri ettepanekul kantslereid vabastatud, ütles Kallas: "Ma ei saa ju öelda, et see oli minu ettepanek. Ma tahan, et asjad toimiksid. Ma suhtlen pidevalt nende inimestega, kes nende teemade eest vastutavad, juhin tähelepanu, püüan teha, et asjad liiguksid. Meil on kõigi teemade eest vastutajad. Ega peaminister saa minna detailidesse, teise valdkonna tööd ära tegema. Selleks on igal alal oma inimesed. Peaminister vastutab suures pildis."