“Kui on selline situatsioon, kus emotsioonid on ülikõrgel laes, siis seal ei ole aega hakata otsima kohta, kuhu tulistada, et see oleks vähem nii-öelda traagiliste tagajärgedega, “ ütles Raivo Aeg avalike kommentaaride kohta, et politsei oleks võinud osata paremini relva käsitleda.