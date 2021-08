Toompead rünnatakse! Kuidas Interrinne lossiväravad maha murdis, aga lõpuks häbiga minema lonkis

Lossihoovi tunginud meeleavaldajad lehvitasid loosungeid ja pidasid kõnesid, ent tundusid ise ka veidi segaduses olevat. Olukorda ei muutnud kergemaks ka ülemnõukogu liige, NSVL-i õhukaitsediviisi komandör, kindralmajor Zijautdin Abdurahmanov, kes ilmus lossihoovile ja nõudis mässajatelt selgitust - mis laamendamine see on? See oli see moment, kus nõukogudemeelsed tehasetöölised said aru, et Nõukogude armee toetust nende selja taga ei ole.