Soomere toetus abieluvõrdsusele võib talle Isamaaga probleeme tuua. Seeder: me ei lähe kindlasti vastuollu partei põhimõtetega

"Meie ei eelda midagi enne kohtumist," sõnas ta, soovides sel teemal avalikult mitte spekuleerida. Küll aga tõdes ta, et tegemist on erakonna jaoks ühe väga olulise teemaga. "Loomulikult on see Isamaa üks olulisemaid väärtusi ja seisukohti. Pole kahtlusi - see, mis puudutab pereväärtusi ja abielu mõistet, on kahtlemata üks keskmeid küsimusi. Me ei lähe kindlasti vastuollu oma erakonna põhimõtetega."

"Jah, see on üks printsiipe, mis läheb kokku minu maailmavaatega," vastas ta Indrek Saare küsimusele, kas ühiskond perspektiivis võiks jõuda abieluvõrdsuseni. "See protsess maailma mastaabis on väga kiire. Mõned aastakümned tagasi mõisteti inimesi seksuaalse sättumuse eest vangi, nüüd on toimunud fundamentaalne muutus. See küsimus on ülepolariseeritud ja ülepolitiseeritud. Ma ei tea, kuidas seda suppi jahutada, et me saaksime sobiva tulemuse. Seadused peavad aga olema mõistlikud."