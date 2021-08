Milline üllatuslik ese ühendab taasiseseisvunud Eesti kaht tulist poliitilist konkurenti Edgar Savisaart ja Mart Laari?

See artikkel on osa Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva projektist Virtuaalmuuseum. Koos toonaste võtmeisikute ja erinevate muuseumide abiga oleme kokku pannud näituse, mille sarnast pole varem tehtud: 30 ikoonilist eset, millel on taasiseseisvumise perioodil oluline lugu jutustada. See on Edgar Savisaare mantli ja tema valitsuse lugu.

Edgar Savisaart tuleb pidada taasiseseisvumise aja üheks olulisemaks isikuks, juhtis ta ju kõige murrangulisemal ajal 1990-1992 Eesti üleminekuvalitsust. Aga juba Rahvarinde juhtfiguurina lükkas ta käima suured aktsioonid, nagu Balti kett, ja panustas majanduspeadlasena IME projekti.

Savisaart on alati saatnud poliitikas korralik vastandumine, oli see siis taasiseseisvumise eel Rahvarinne vs Eesti Kongress, 1990ndate alguses Rahvarinne vs Isamaa või hiljem Keskerakond vs Reformierakond.

Taasiseseisvumise järel, esimestel valimistel oli tema suurim rivaal vast valimisliidu Isamaa liider Mart Laar. Milline üllatuslik ese ühendab kaht tulist poliitilist konkurenti Edgar Savisaart ja Mart Laari?

See hommikumantel! Mantlit kasutas väidetavalt Savisaar Toompea lossis (kus olid toona ka valitsuse kabinetid) valitsusjuhi pesemisruumides. Peaministriametist lahkudes jättis ta selle nagisse rippuma, järgnenud valitsusjuht Tiit Vähi seda ei kasutanud ja kui Mart Laar 1992. aasta sügisel ametisse sai, otsutas ta riideeseme Eesti Rahva Muuseumile kinkida.

Nii räägib muuseumi legend, info, mis koguhoidjatel on. Savisaar ise on aga öelnud, et tegemist siiski polnud tema isikliku riideesemega, vaid kellegi tema eelkäija oma.

Peaministriks 54 toetajaga

Savisaar on läinud Eesti ajalukku kui peaminister vastutusrikkal üleminekuperioodil. Tema valitsus tuli võimule 3. aprillil 1990. aastal veel Eesti NSV valitsusena ja see toimis Eesti Vabariigi taastamise järel 20. augustil 1991 kuni tagasiastumiseni 29. jaanuaril 1992 de facto Eesti Vabariigi valitsusena. Ühelt poolt oli see väga keeruline aeg, näiteks inimeste igapäevaelu kasin toimetulek, teisalt oli see aeg täis vabaduseiha, rahvusliku eneseteadvuse taasärkamist, lootust.