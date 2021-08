Mihkelson rõhutas, et ka tavainimesed peavad aru saama olukorra tõsidusest, kuid seejuures peab meeles pidama, et segaduse ja ebastabiilsuse tekitamine ongi Valgevene diktaatori Aljaksandr Lukašenka eesmärk ja osa mõjutustegevusest, millele ei tohiks alluda.

“Olukorra teadlikkus täna on ülimalt oluline, et aru saada, mis täpsemalt toimub, kuidas see kõik on organiseeritud, kelle abiga on see organiseeritud, kuidas ja kas see võib olla seotud eeloleva suurõppusega Zapad (ametlikult septembri alguses algav Venemaa sõjaline suurõppus - toim.),” loetles Mihkelson aspekte, mida tuleks juba praegu Leedus toimuvat jälgides mõista ja arvesse võtta, et kriisi süvenemiseks valmistuda.