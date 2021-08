Venemaa saadab riigist välja Eesti saatkonna töötaja

Venemaa välisministeeriumi veebilehel avaldati ministeeriumi informatsiooni- ja pressiameti direktori asetäitja Aleksandr Bikantovi kommentaar:

„Nagu juba teatatud on, kuulutati 7. juulil persona non grata’ks Eesti Peterburi peakonsulaadi konsul Mart Lätte seoses diplomaadistaatusega kokkusobimatu tegevusega. Ta tabati teolt spionaažioperatsiooni läbiviimisel. Eesti poolt hoiatati, et olukorra edasine eskaleerimine Tallinna poolt selle episoodi ümber viib vältimatute vastusammudeni.

Meie üleskutseid ei võetud aga kuulda ja 15. juulil kuulutas Eesti välisministeerium persona non grata’ks Venemaa saatkonna töötaja Eestis.

Seoses sellega kutsuti Venemaa välisministeeriumisse Eesti suursaadik Venemaal Margus Laidre. Talle avaldati otsustavat protesti ja anti üle noot, milles on osutatud, et vastastikkuse põhimõtte alusel kuulutatakse persona non grata’ks Eesti diplomaatilise missiooni töötaja Moskvas, kellele tehakse ettekirjutus lahkuda Vene Föderatsiooni territooriumilt nädala jooksul.

Teeme Eesti poolele ettepaneku peatuda, mitte muuta veelgi keerulisemaks juba niigi nende poolt äärmuseni teravdatud olukorda. Vastasel juhul järgneb uus otsustav vastus Venemaa välisministeeriumi poolt. Sealjuures lasub kogu vastutus kahepoolsete suhete halvenemise eest Eesti poolel.”

Välisministeeriumi pressiesindaja kinnitas, et välja saadetud Eesti saatkonna töötaja nime ei saa avaldada, ja lisas, et tegemist on äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga, mis ei aita kaasa kahe riigi suhetele.

Ministeerium kaalub veel, kas Eesti poolt vastatakse sama sammuga.