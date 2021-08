Hiina nimetab arvutimänge elektroonilisteks narkootikumideks

Riigi väljaanne Economic Information Daily avaldas teismeliste mängusõltuvusest ja selle negatiivsest mõjust rääkiva artikli, vahendab BBC. Muuhulgas viitas artikkel Tencenti ülipopulaarsele mängule „Honor of Kings“ja hoiatas, et õpilased mängivad seda kuni kaheksa tundi päevas. „Ükski majandusharu, ükski sport ei tohi areneda nii, et hävitab generatsiooni,“ sõnas artikkel ning võrdles arvutimänge „spirituaalse oopiumiga“.