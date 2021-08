Nõukogude Liidu lagunema hakkamisel kerkis küsimus, mis näoga saavad olema need riigid, mis taastasid oma iseseisvuse. Eestis oli ühelt poolt kava, et ENSV elab iseseisvana lihtsalt edasi. Teise külge jäid arvamused, et tuleb taastada täpselt samasugune Eesti riik, nagu oli enne sõda. Kuna aga NSV Liit jõudis tegeliku lagunemiseni alles mitme aasta pärast, oli üsna palju aega mõtelda ja omavahel vaielda, ning just need vaidlused said laiemas plaanis uue Eesti põhiseaduse aluseks.