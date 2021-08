Eesti uus põhiseadus sündis kahe leeri koostöös, Jaan Tõnissoni meelsuses, Macintoshi klahvidel

Kui 20. augustil 1991 Ülo Nugise haamrilöök kinnitas Ülemnõukogus Eesti iseseisvuse taastamise, olid põhimõttelised kokkulepped nendes põhiküsimustes tegelikult juba olemas. "Lisaks oli veel kokkulepe, et uue põhiseaduse koostamiseks tuleb kokku 60-liikmeline Põhiseaduse Assamblee, mille pooled liikmed valib Ülemnõukogu, teise poole aga Eesti Kongress,“ ütleb Adams. „Põhiseadused peavad aga sisaldama ka palju muud, nii et edasiseks ülesandeks sai leida kokkulepped ka kõiges muus.“

“Kõikidest kommunismijärgsetest maadest läks kõige paremini Lätis, kus võeti uuesti kasutusele nende sobiv ja hea sõjaeelne 1920. aasta põhiseadus. Eestil aga oli enne sõda olnud kolm erinevat põhiseaduse teksti, neist viimane 1938. aasta oma, mis tegi Konstantin Pätsist presidendi, aga ei olnud Läti moodi taas kasutusele võetav. Sellest tulenes, et Eestil on vaja uut põhiseadust," räägib Adams.

Nõukogude Liidu lagunema hakkamisel kerkis küsimus, mis näoga saavad olema need riigid, mis taastasid oma iseseisvuse. Eestis oli ühelt poolt kava, et ENSV elab iseseisvana lihtsalt edasi. Teise külge jäid arvamused, et tuleb taastada täpselt samasugune Eesti riik, nagu oli enne sõda. Kuna aga NSV Liit jõudis tegeliku lagunemiseni alles mitme aasta pärast, oli üsna palju aega mõtelda ja omavahel vaielda, ning just need vaidlused said laiemas plaanis uue Eesti põhiseaduse aluseks.

See artikkel on osa Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva projektist Virtuaalmuuseum. Koos toonaste võtmeisikute ja erinevate muuseumide abiga oleme kokku pannud näituse, mille sarnast pole varem tehtud: 30 ikoonilist eset, millel on taasiseseisvumise perioodil oluline lugu jutustada. See on Eesti põhiseaduse projekti lugu.

Ühe projekti kirjutas ka Adams. "Sõbrad-kaasvõitlejad ütlesid, et on vaja teha, ja kuna mul oli kasutada erakonna üks Macintosh’i arvuti, siis, kohe kui välismaalt koju jõudsin, istusin umbes nädalaks selle taha,“ räägib ta.

Põhiseaduse Assamblee liikmed tulid esimeseks istungiks kokku 13. septembril 1991 ja said oma üllatuseks teada, et nende jaoks on valmis tehtud juba ka eelnõu, mis küll lubati neile kätte anda nädal hiljem. See oli tehtud tolleaegse Edgar Savisaare valitsuse justiitsministeeriumi juures ja see läks ajalukku tollase justiitsministri Jüri Raidla töögrupi eelnõuna. „Kuna paljudele Assamblee liikmetele selline tegutsemine ja/või tekst ei meeldinud, siis otsustas Assamblee anda teiste projektide esitamiseks kümme päeva aega," meenutab Adams.

"Kui põhiseadus hakkas valmis saama, siis sai selgeks, et lisaks tuleb leida ka kokkulepped, mis võimaldaksid uuele korrale üle minna. Assamblee üheks põhiliseks vaidlusküsimuseks oli presidendiameti olemus ja tema valimise viisi küsimus – kas riigikogus, laiemas valijameeste kogus või rahva poolt. Poliitiline kompromiss riigikogu ja valijameeste kogu kombineerimiseks, kuigi mitte just õnnestunud viisil, läkski põhiseaduse teksti. Teise poliitilise kompromissina lepiti kokku, et esimesel korral püütakse president valida otse rahva poolt. Kuid Arnold Rüütlil see tookord ei õnnestunud ja siis valis riigikogu presidendiks hoopis Lennart Meri."

Põhiseaduse referendum Põhiseaduse referendum toimus 28. juunil 1992. Hääletada said vaid Eesti kodanikud. Hääletajatelt küsiti, kas nad kiidavad Põhiseaduse Assamblee poolt koostatud uue põhiseaduse heaks. Teiseks küsiti, kas nad on selle poolt, et septembris toimuvatel Riigikogu valimistel antaks vaimisõigus ka Eesti kodakondsuse taotlejatele, kes on taotluse esitanud 1992. aasta 5. juuniks. Uue põhiseaduse kiitsid heaks 91,9% hääletajatest, samas kui valimisõiguse laiendamise lükkasid tagasi 53,5% hääletajatest. Hääletamisest osavõtt põhiseaduse küsimuses oli 66,8% ja valimisõiguse laiendamise küsimuses 66,7%.

Uue põhiseaduse tekst pandi rahvahääletusele 1992. aasta juunis ja see võeti vastu ülisuure toetusega ( 91,9%). “Inimesed ei loe ega hinda pikki tekste sõna-sõnalt, vaid kuulavad oma poliitiliste autoriteetide arvamust. Kõik tolleaegsed nimekad poliitilised liidrid alates Arnold Rüütlist kuni Tunne Kelamini, kõik ütlesid rahvale, et see põhiseadus käib küll, hakkame sellega elama ja kui vaja, pärast parandame,” räägib Adams.

Kas meil on hea põhiseadus?

Kuidas on põhiseadus ajale vastu pidanud ja kas meil on hea põhiseadus? Sellele vastab Adams positiivselt: “Asi on hästi läinud,” ütleb ta. “Esimese kümne aastaga kadus ära jutt, et asi on halvasti, põhiseadus tuleb uus teha. Siis tuli 10-15 aastat, kus, vastupidi, öeldi, et meil on üks paremaid põhiseadusi. Selles asjas oleme kõikidest Ida-Euroopa riikidest, tõenäoliselt, Läti järgi number kaks. Mujal Ida-Euroopa riikides on enamasti olnud mitu erinevat varianti, või on põhiseadust oluliselt muudetud.”

Praegu, 30 aastat hiljemgi pole Adamsi sõnul põhiseadusega midagi päris halvasti. “Elada saab, nagu öeldi 1992. aastal. On öeldud, et meil on puudu mõni asi, näiteks see, et abielu on mehe-naise vahel. Meil on põhiseaduses paar kohta, mis pole kõige paremini õnnestunud. Kõige rohkem jama on olnud presidendi valimise küsimuses. Teine asi, et praktiliselt pole rakendatav rahvahääletuste korraldamise paragrahv,” arutleb Adams.