VIDEO ja BLOGI | Presidendiks pürgiv Tarmo Soomere toetab abieluvõrdsust. "See printsiip läheb kokku minu maailmavaatega."

Akadeemik Soomere vastas sotside küsimustele vaoshoitud laadis, rõhutades mitut puhku, et president ei saa ega tohi suunata poliitilisi otsuseid. Ühe selgeima isikliku seisukohana koorus välja asjaolu, et Tarmo Soomere peab perspektiivis vajalikuks abieluvõrdsuse kehtestamist. "Jah, see on üks printsiipe mis läheb kokku minu maailmavaatega," vastas ta Indrek Saare küsimusele, et kas ühiskond perspektiivis võiks jõuda abieluvõrdsuseni. "See protsess maailma mastaabis on väga kiire. Mõned aastakümned tagasi mõisteti inimesi seksuaalse sättumuse eest vangi, nüüd on toimuud fundamentaalne muutus. See küsimus on ülepolariseeritud ja ülepolitiseeritud. Ma ei tea, kuidas seda suppi jahutada, et me saaksime sobiva tulemuse. Seadused peavad aga olema mõistlikud," vas Soomere oma seisukohta.