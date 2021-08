OTSEPILT ja -BLOGI | Presidendiks pürgiv Tarmo Soomere toetab abieluvõrdsust. "See printsiip läheb kokku minu maailmavaatega."

„Riigikogu esimees Jüri Ratas on pakkunud akadeemik Soomere välja võimaliku presidendikandidaadina. Ehkki Soomere on tunnustatud teadlane, on tema seisukohad riigi- ja ühiskonnaelu teemadel nii sotsiaaldemokraatidele kui laiemale avalikkusele seni üsna tundmatud. Seepärast korraldame selle kohtumise avalikuna. Sotsiaaldemokraadid soovivad aidata kaasa võimaliku presidendikandidaadi tutvustamisele Eesti inimestele. Me ei otsusta ju mitte üksnes seda, kas võimalik kandidaat sobib meie saadikutele, vaid seda kas ta sobib Eesti riigipeaks,” ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar.