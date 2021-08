Kaks reisijat pidid Kanadas vaktsineerimistõendite võltsimise eest kumbki pea 20 000 dollarit trahvi maksma

Reisijad võltsisid vaktsineerimis- ja enne lendu tehtud koroonatesti tõendeid. Lisaks ei täitnud nad Torontosse jõudes koroonaga seotud nõudeid: testimine riiki saabumisel ning valitsuse poolt sobivaks peetud kohas majutumine. Mõlemad reisijad said 19 720 dollarit trahvi, vahendab CNN.

Kanada valitsus on otsustanud, et 10. augustist ei nõuta enamikult täielikult vaktsineeritud reisijatelt pärast riiki saabumist koroonatesti tegemist. Vaktsineeritud reisijad ei pea pärast saabumist ka karantiini jääma. 7. septembrist plaanib kanada valitsus riiki lubada kõik inimesed, kes on vaktsineeritud Kanada poolt aktsepteeritud vaktsiiniga ning täidavad riigi sissepääsunõudeid.