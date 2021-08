Tegus Oliver Reimann: mul pole lähikuudel ühtegi päeva, kus poleks mitte midagi kirjas

Mis on need asjad, mis sul praegu käsil on?

Praegu ei ole väga palju asju võrreldes mõnede kiiremate aegadega, mis on olnud. Augustis tuleb mul üks uus etendus välja Piip ja Tuut teatris, millega noored ja andekad inimesed on otsustanud oma suvevaheaega sisustada ja mida mina produtseerin. Selle teatriga on see kolmas etendus, millega olen seotud, kuid näiteks Linnateatriga olen seotud olnud juba kuus aastat ehk aastast 2014 ning seal olen näitlejana kaasas teinud kolmes lavastuses.

Viimane aasta aega oleme Piip ja Tuut teatris teinud ka ühte muusikalist lavastust peredele, mida ma lisaks produtseerimisele ka lavastan, kuid selle esietendus on pidevalt edasi lükkunud, sest ajad on sellised heitlikud. Loodame, et saame siiski novembris sellega lavale tulla.

Lisaks olen ka Eesti Televisioonis otsesaadete administraator ja möödunud hooajal tegin „Ringvaate” jaoks reporterina ka esimesed videolood. Sellest suvest olen lisaks administraatori ametile ka „Ringvaates” reporterina tööl.

Aga eks neid mõtteid, mida kõike veel teha sooviksin, on palju. Hetkel ei saa millegagi 100% arvestada, praegune aeg on jätnud mitmed mõtted pausile.

Kuidas on võimalik nii palju asju teha? Seda enam, et alles sellel kevadel lõpetasid gümnaasiumi ja nii mõnigi projekt on sündinud kooliskäimise kõrvalt.

Armastan väga tabeleid ja süsteeme, kuhu oma tegevusi ja plaane erinevate värvidega sisse kannan. Väga paljud ei saa minu kalendersüsteemist aru. Mul on see tõstetud Google Sheetside alla ja seal saan teha oma kuukokkuvõtteid ja plaane. Hetkel on see täidetud kuni novembri lõpuni. Lähikuudel pole mul ühtegi päeva, kus poleks mitte midagi kirjas, aga see sobib mulle.