Kiievis kadunud Ukrainas tegutseva valgevenelaste organisatsiooni juht Vitali Šišov leiti pooduna

„Šišov läks esialgsetel andmetel igapäevasele jooksule (kodust ei leitud tema spordiasju) ega tulnud tagasi. Tema numbrilt tehti mitu vastamata kõnet, aga nüüd on temaga ühendust saada võimatu. Rohkem temaga ühendust ei ole saadud. Me kammisime läbi massiivi, kus ta tavaliselt jooksis, aga mingeid jälgi Vitalist ei leidnud,” teatati eile BDU Telegrami kanalis, vahendab Ukrajinska Pravda.

Šišovi telefonis on Google’i konto kaudu asukoha jälgimine välja lülitatud. Telefoni püüti lokaliseerida mastide abil, aga otsinguala on suur.

Šišovi tuttavad on rääkinud inimõiguste keskusele Vjasna, et ta on tervisejooksu tehes märganud jälitamist. Samuti on talle ja tema tüdruksõbrale lähenenud kahtlased inimesed, kes on püüdnud juttu teha.