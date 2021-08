Arvamusfestival toimub plaanipäraselt, kuid piiranguid arvesse võttes

Korraldajad lubavad, et peavad kinni kõikidest Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutest ning festivalile on prii pääse kõikidel Covid-19 vastu vaktsineeritutel, haiguse läbipõdenutel või negatiivse testitulemusega külastajatel.

“Eelmise aastaga sarnaselt toimuvad Arvamusfestivali arutelud Paide Vallimäel. Ükski planeeritud arutelu ära ei jää. Arvamusfestival on jätkuvalt tasuta üritus, mille väravas kontrollime tänavu üle 18-aastate külastajate tõendeid vaktsineeritusest, haiguse läbipõdemisest ja korraldame soovijatele tasulise testimise,” selgitab Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist.

Arvamusfestivali 17 arutelualal toimub tänavu kokku 133 arutelu, mille ettevalmistus on toimunud alates märtsikuust. Aruteluprogrammi valmimise nimel on vaeva näinud väga paljud erinevad organisatsioonid, ettevõtted ja eraisikud ning festivali korraldusmeeskond loodab, et kollektiivne vastutustundlik suhtumine ja käitumine tagab nii arutelu korraldajatele, festivalikülastajatele kui ka meeskonnaliikmetele meeldiva ja sisuka festivalielamuse.