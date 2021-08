Heinz Valk: tahtsin rahvale sisendada lootust. Et kuigi meie vabadusvõitluses võib esineda tagasilööke, siis viib see meid ikkagi ihaldatud eesmärgini

Sealt peale kujunes sellest suvest üks lõputu sinimustvalge pidu. Kõik sündmused, olgu need siis lõpupeod, laadad, pulmad, külakokkutulekud jne, kõik kujunesid sinimustvalgeteks, isamaalisteks. See oli sinimustvalge suvi, sest need värvid vallutasid kogu maa: sinimustvalged keidid, kübarad, kotid, vihmavarjud, ehted, isegi autosid, majakatuseid, tarasid värviti sinimustvalgeks.

See oli meeletu-meeletu joovastus, mis rahvast valdas ja seda sõnades kirjeldada on lausa võimatu. Nii nagu tol ajal käitusid vagad ja tagasihoidlikud eestlased, terve öö läbi tantsisid, laulsid, karjusid, naersid, nutsid läbisegi, see oli midagi enneolematut!

Alustaksin veidi kaugemalt. 1988. aasta suvi oli arvatavasti Eesti rahva ajaloos üks erakordsemaid, mida enam kunagi korrata ei õnnestu. Sest tuleb arvestada, et ligemale pool sajandit oli eestalsed peitnud oma isamaalisi tundeid sügavale hingesoppi, ja nüüd uute poliitiliste olude valguses hakkas üha rohkemas inimestes kibelema soov midagi väga võimsat ja oodatud ära teha. Sellele andis alguse 1.-2. aprillil toimunud loomeliitude pleenum, kus öeldi välja niisuguseid sõnu, mille eest oleks veel paar aastat tagasi vangi läinud. Ja see, et neid sõnu ei öeldud kuskil rahvamajas või kirikus, vaid võimu kantsist, see vabastas senini rahvas olnud hirmu ja inimesed said hoobilt iseendiks.

See artikkel on osa Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva projektist Virtuaalmuuseum. Koos toonaste võtmeisikute ja erinevate muuseumide abiga oleme kokku pannud näituse, mille sarnast pole varem tehtud: 30 ikoonilist eset, millel on taasiseseisvumise perioodil oluline lugu jutustada. See on Heinz Valgu kõne käsikirja lugu.

Teadisn, et niisugust olulist kõnet pidades tuleb rahva tunnetele mitmel viisil vajutada - nii ülevuse kui ka valuga. Samuti tuleb rahvale sisendada usku ja lootust tulevikku ja neid inimesi, kes sinna kokku tulnud, tänada-tunnustada selle eest, mis oli juba tehtud. Rütmiliselt ja oma tunde mõju poolest on seal kõnes nii üht kui teist, nii vihale öötsutavat, võtlusele ässitavat kui ka seliseid pidulikke-ülevaid noote.

Jah, ma teadsin, et üks asi on kirjutada, aga see erineb sellest, mida tuleb rääkida. Lugesin valmis kirjutatud kõne kõva häälega endale ette, kuulates seda sõnaliselt, tegin parandusi, näteks sõnade rütmis, vahetasin lauseid, püüdsin leida uusi, teistsuguseid väljendeid.

Kui oli peo kava koostamine, leiti, et esimesena peaks kõnelema mina ja oma kõnega rahva hoobilt üles kütma. See ehmatas mu esiteks ära - ma sain aru, milline tohutu vastutus mul on, sest kui ma oleks leigelt vastu võetud kõne pidanud, oleks see vajutanud varju edasistele sündmustele.

Kuidas teile samal õhtul tundus, kas saite selle kõigega hakkama?

Ma ei häbene tunnistada, et kui ma läksin kõnetooli ja hakkasin peale, siis mu käed värisesid - ma ei teadnud, kuidas rahvas reageerib. Aga kui juba esimetse lausete peale kostis Lauluväljakult tugev aplaus, rahva hõiked ja pisarad, siis ma sain aru, et asi on päästetud. Ja kõik läks tõusvas joones. Kuni lõpujoovastuseni välja. Juba poole kõne pealt oli selge, et ma sain asjale pihta, ma rääkisin täpselt sellest, mida rahvas minult ootas.

Ma tahtsin selle viimase lausega rahvale sisendada lootust: kuigi meie vabadusvõitluse käigus võib esineda tagasilööke, ajutisi kaotusi, siis kokkuvõttes viib see meid ikkagi oma ihaldatud eesmärgi saavutamisele. Et rahvale jääks südamesse teadmine, et võit tuleb üksord, kulugu selleks kaks või viis aastat, aga see tuleb igal juhul.

Rahvas võttis selle sõnumi tohutu vaimustusega vastu. Kui ma hiljem ikka pidin käima üle Eesti ringi, kõnesid pidama, siis mõnikord jätsin selle lause ütlemata, aga rahva hulgast hakati karjuma: "Heinz, ütle see lause ka!” Rahvas tahtis seda veel ja veel kuulda. Ja mul ei jäänudki muud, kui tõsta rusikas taeva poole ja öelda: "Ükskord me võidame niikuinii!"

Ja me meenutame seda lauset, seda kõnet ka veel aastakümneid hiljem.

Kogu see vabadusvõitluse aeg oli ju eesti ajaloos midagi erakordset, seetõttu tuleks noorele põlvkonnale ja ka täiskasvanutele seda aegajalt meenutada. Et sisendada tunnet: me tegime tookord midagi erakordset!

Ma ei taha liiga paatoslik olla, aga see, et saime vabaks, oli tookord ülemaailmse poliitika kontekstis tõesti ime. Meile sai palju kordi öeldud et, mis te mehed jamate, iseseisvahs te ei saa kunagi. Oli neid, kes kõhklesid, kes pidasid meie eesmärki võimatuks. Seda ütlesid ka välisriigi poliitikud, kes Eestis käisid. Nad ütlesid: "Eestlased, ärge olge naiivsed, te võite saada natuke rohkem poliitilisi õigusi, vabadusi, aga isesesivumisest ärge unistage." Aga me olime naiivsed ja saime selle iseseisvuse kätte. Tänu sellele, et meil oli vankumatu usk ja tahe, me ei löönud kartma ka kõige kriitilistematel hetkedel ja jätkasime jonnakalt, samm-sammult oma võitlust.

Ma ei salga, et lõpuks tuli meile appi ka õnn: see mis juhtus Moskvas 19. augustil 1991 polnud plaanis. Aga meie andsime põhjuse, sest putš toimus, et päästa lagunevat Nõukogude Liitu ja selle lagunemisel olid kõige suuremad süüdlased Balti riigid. See putš lühendas meie vabadusvõitlust paari aasta võrra, sest Gorbatšov oleks ilmselt teinud veel igasuguseid katseid, enne kui oleks meile siis selle iseseisvuse andnud.

Nüüd saime paari päevaga selle kätte, millega muidu oleks läinud paar aastat. See oli saatuse vastutulek meile. Aga nagu öeldakse - saatus soosib julgemaid.