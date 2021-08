Reovesi tõestab, et olukord halveneb. Rohelises tsoonis on vaid kolm kohta kahekümnest

Reoveepuhastusjaam 6.09.2019 Foto: Andres Putting

Sarnaselt koroonaviiruse nakatumisnäitajatega on reoveenäidu järgi olukord halvenenud. Viirusosakeste hulk on kuu ajaga halvenenud kaheksas proovivõtukohas, vaid kolm proovikohta on rohelised.