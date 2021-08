Vaktsineerijate puudus: uusi süstijaid hakatakse veebi teel välja õpetama

Vaktsineerimise korralduse juht Marek Seer põhjendab aeglast süstimistempot tihti sellega, et meditsiinitöötajad on puhkusel ja neid on üldse liiga vähe. Mõlemad asjaolud on aga eeldatavasti riigi tervisevaldkonda juhtivatele ametnikele pikalt teada olnud.

Foto: Dmitry Fedotkin