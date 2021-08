VIDEO JA BLOGI | Lahkuma sunnitud kantsler Priske: tahan, et sotsiaalministeerium saaks töörahu

Sotsiaalminister Tanel Kiik sõnas, et uuel inimesel tekib ametis võimalus vaadata ministeeriumi töö üle uue pilguga. „Uuelt kantslerilt ootame palju: töörahu hoidmist ehk meeskonna väärtustamist ja arusaamist, et enne teda tehti palju tööd, tehti hästi ja piiratud ressurssidega. Teiseks soovime, et oleks strateegiline juhtimine. Kriis on õpetanud, et me keegi ei tea, kaua see kestab. Kolmandaks ootame ühiskonna ootuste tajumist. Mitte, et seda poleks varem tehtud aga on oluline, et erinevad sihtrühmad ja ka ajakirjandus tajuks, et see on meie kõigi kriis ja vajalik on kõigi ühine koostöö. ”